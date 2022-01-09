Стамбульский суд освободил двух участников протестов в Босфорском университете

Стамбул, 9 января. Турецкий суд постановил освободить двух студентов Берке Гока и Перита Озена, арестованных за участие в акциях протеста против назначенного правительством ректора Босфорского университета.
Молодые люди провели 94 дня за решеткой по ряду обвинений, включающих нарушение закона о демонстрациях и препятствование государственным должностным лицам выполнять свою. По словам адвоката студентов, во время заключения им было отказано в доступе к лекарствам, сдаче экзаменов и посещении друзей.
По решению суда Гок и Озен не могут выезжать за границу и раз в неделю обязаны отмечаться в полицейском участке.
#SONDAKİKA Tutuklu Boğaziçi öğrencileri Berke ve Perit tahliye edildihttps://t.co/BEeHLRPGfN pic.twitter.com/hoiEI5MdOO— Yol TV (@YolTV) January 7, 2022
На заседании присутствовали несколько оппозиционных депутатов, сами подсудимые вышли на связь из тюрьмы в формате онлайн. Возле суда присутствовала значительная группа поддержки в лице студентов и активистов, которые радостно встретили решение судей.
Boğaziçi öğrencileri Enis Berke Gök ve Caner Perit Özen tahliye edildihttps://t.co/q6jL0AOUGB pic.twitter.com/kSWJWvlmiB— Diken (@DikenComTr) January 7, 2022
Вечером 7 января Гока и Озена выпустили из тюрьмы — молодых людей тепло встретили у выхода и пенитенциарного учреждения.
berke ve perit özgür! pic.twitter.com/IyoQlIbkJQ— Boğaziçi Memories (@bounmemories) January 7, 2022
Непрекращающееся недовольство
Студенты Босфорского университета в Стамбуле устроили протесты в январе 2021 года после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил ректором престижного вуза Мелиха Булу — лоялиста, связанного с его правящей «Партией справедливости и развития» (ПСР). Митингующие были недовольны тем, что Булу некомпетентен в области образования, а его назначение нарушило традиционные процедуры выборов в учебном заведении.
Почти тысяча студентов были задержаны за участие в молодежных протестах, многие лишились стипендий. Правозащитные организации зафиксировали использование чрезмерной силы и целенаправленные рейды против протестующих, которых Эрдоган сравнил с террористами.
После нескольких месяцев непрекращающихся демонстраций, которые распространились на другие турецкие города, президент республики в июле заменил Булу своим бывшим заместителем Наджи Инджи. Однако и эта кандидатура вызвала неприятие сообщества вуза.
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Atanan Prof. Dr. Mehmet Naci İnci Aslında Kimdir?https://t.co/IQY0rtZ7SE pic.twitter.com/n9CxKo6C87— Ahmet Rıfat Albuz (@AhmetRifatAlbuz) January 7, 2022
Новый ректор расторг контракты с рядом преподавателей, которые открыто поддерживали студенческие движения, в том числе с режиссером-документалистом Джаном Джанданом. Последнему было даже запрещено входить на территорию заведения.
В начале октября 14 студентов были арестованы за участие в протестах против Наджи Инджи, который сам подал жалобу в прокуратуру. Молодые люди заблокировали проезд автомобиля ректора.
В итоге 12 молодых были освобождены, но студент физического факультета Гот и студент-историк Озен были отправлены в тюрьму в ожидании суда.
????Kanunlar özgürlük adına isyan kapısını açamaz— İhsan Topbaş (@ihsantopbas015) October 5, 2021
????Üstünü çıplanmış rektör Naci İnci'nin arabasının üstüne çıkartıp eylem yaptıran kanun,
KANUN DEĞİLDİR
Evde babanın
İşyerinde patronun
Askerde komutanın arabasının
üstüne çıkta görüyüm seni
Oyarlar adamıpic.twitter.com/JUL55qZRAv
Несмотря на то что обвиняемых выпустили из тюрьмы 7 января, рассмотрение дела не закончено. Разбирательство в отношении 14 студентов, согласно планам, будет возобновлено 21 марта. Если их признают виновными, им грозит от шести до 32 лет тюремного заключения.
Тем не менее студенты и лекторы Босфорского университета, многие из которых ежедневно участвовали в акциях протеста, не собираются отступать. Они заявили, что демонстрации будут продолжаться до тех пор, пока преподаватели университета сами не выберут ректора, а в вузе не будут обеспечены академические свободы.