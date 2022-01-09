Стамбульский суд освободил двух участников протестов в Босфорском университете

Стамбул, 9 января. Турецкий суд постановил освободить двух студентов Берке Гока и Перита Озена, арестованных за участие в акциях протеста против назначенного правительством ректора Босфорского университета.

Молодые люди провели 94 дня за решеткой по ряду обвинений, включающих нарушение закона о демонстрациях и препятствование государственным должностным лицам выполнять свою. По словам адвоката студентов, во время заключения им было отказано в доступе к лекарствам, сдаче экзаменов и посещении друзей.

По решению суда Гок и Озен не могут выезжать за границу и раз в неделю обязаны отмечаться в полицейском участке.

На заседании присутствовали несколько оппозиционных депутатов, сами подсудимые вышли на связь из тюрьмы в формате онлайн. Возле суда присутствовала значительная группа поддержки в лице студентов и активистов, которые радостно встретили решение судей.

Boğaziçi öğrencileri Enis Berke Gök ve Caner Perit Özen tahliye edildihttps://t.co/q6jL0AOUGB pic.twitter.com/kSWJWvlmiB — Diken (@DikenComTr) January 7, 2022

Вечером 7 января Гока и Озена выпустили из тюрьмы — молодых людей тепло встретили у выхода и пенитенциарного учреждения.

berke ve perit özgür! pic.twitter.com/IyoQlIbkJQ — Boğaziçi Memories (@bounmemories) January 7, 2022

Непрекращающееся недовольство

Студенты Босфорского университета в Стамбуле устроили протесты в январе 2021 года после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил ректором престижного вуза Мелиха Булу — лоялиста, связанного с его правящей «Партией справедливости и развития» (ПСР). Митингующие были недовольны тем, что Булу некомпетентен в области образования, а его назначение нарушило традиционные процедуры выборов в учебном заведении.

Почти тысяча студентов были задержаны за участие в молодежных протестах, многие лишились стипендий. Правозащитные организации зафиксировали использование чрезмерной силы и целенаправленные рейды против протестующих, которых Эрдоган сравнил с террористами.

После нескольких месяцев непрекращающихся демонстраций, которые распространились на другие турецкие города, президент республики в июле заменил Булу своим бывшим заместителем Наджи Инджи. Однако и эта кандидатура вызвала неприятие сообщества вуза.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Atanan Prof. Dr. Mehmet Naci İnci Aslında Kimdir?https://t.co/IQY0rtZ7SE pic.twitter.com/n9CxKo6C87 — Ahmet Rıfat Albuz (@AhmetRifatAlbuz) January 7, 2022

Новый ректор расторг контракты с рядом преподавателей, которые открыто поддерживали студенческие движения, в том числе с режиссером-документалистом Джаном Джанданом. Последнему было даже запрещено входить на территорию заведения.

В начале октября 14 студентов были арестованы за участие в протестах против Наджи Инджи, который сам подал жалобу в прокуратуру. Молодые люди заблокировали проезд автомобиля ректора.

В итоге 12 молодых были освобождены, но студент физического факультета Гот и студент-историк Озен были отправлены в тюрьму в ожидании суда.

????Kanunlar özgürlük adına isyan kapısını açamaz



????Üstünü çıplanmış rektör Naci İnci'nin arabasının üstüne çıkartıp eylem yaptıran kanun,

KANUN DEĞİLDİR



Evde babanın

İşyerinde patronun

Askerde komutanın arabasının

üstüne çıkta görüyüm seni



Oyarlar adamıpic.twitter.com/JUL55qZRAv — İhsan Topbaş (@ihsantopbas015) October 5, 2021

Несмотря на то что обвиняемых выпустили из тюрьмы 7 января, рассмотрение дела не закончено. Разбирательство в отношении 14 студентов, согласно планам, будет возобновлено 21 марта. Если их признают виновными, им грозит от шести до 32 лет тюремного заключения.

Тем не менее студенты и лекторы Босфорского университета, многие из которых ежедневно участвовали в акциях протеста, не собираются отступать. Они заявили, что демонстрации будут продолжаться до тех пор, пока преподаватели университета сами не выберут ректора, а в вузе не будут обеспечены академические свободы.