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Стамбульский суд освободил двух участников протестов в Босфорском университете

Весь мир
Стамбульский суд освободил двух участников протестов в Босфорском университете
Global Look Press  /  Hakan Akgun / Keystone Press Agency

Стамбул, 9 января. Турецкий суд постановил освободить двух студентов Берке Гока и Перита Озена, арестованных за участие в акциях протеста против назначенного правительством ректора Босфорского университета.

Молодые люди провели 94 дня за решеткой по ряду обвинений, включающих нарушение закона о демонстрациях и препятствование государственным должностным лицам выполнять свою. По словам адвоката студентов, во время заключения им было отказано в доступе к лекарствам, сдаче экзаменов и посещении друзей.

По решению суда Гок и Озен не могут выезжать за границу и раз в неделю обязаны отмечаться в полицейском участке.

На заседании присутствовали несколько оппозиционных депутатов, сами подсудимые вышли на связь из тюрьмы в формате онлайн. Возле суда присутствовала значительная группа поддержки в лице студентов и активистов, которые радостно встретили решение судей.

Вечером 7 января Гока и Озена выпустили из тюрьмы — молодых людей тепло встретили у выхода и пенитенциарного учреждения.

Непрекращающееся недовольство

Студенты Босфорского университета в Стамбуле устроили протесты в январе 2021 года после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил ректором престижного вуза Мелиха Булу — лоялиста, связанного с его правящей «Партией справедливости и развития» (ПСР). Митингующие были недовольны тем, что Булу некомпетентен в области образования, а его назначение нарушило традиционные процедуры выборов в учебном заведении.

Почти тысяча студентов были задержаны за участие в молодежных протестах, многие лишились стипендий. Правозащитные организации зафиксировали использование чрезмерной силы и целенаправленные рейды против протестующих, которых Эрдоган сравнил с террористами.

После нескольких месяцев непрекращающихся демонстраций, которые распространились на другие турецкие города, президент республики в июле заменил Булу своим бывшим заместителем Наджи Инджи. Однако и эта кандидатура вызвала неприятие сообщества вуза.

Новый ректор расторг контракты с рядом преподавателей, которые открыто поддерживали студенческие движения, в том числе с режиссером-документалистом Джаном Джанданом. Последнему было даже запрещено входить на территорию заведения.

В начале октября 14 студентов были арестованы за участие в протестах против Наджи Инджи, который сам подал жалобу в прокуратуру. Молодые люди заблокировали проезд автомобиля ректора.

В итоге 12 молодых были освобождены, но студент физического факультета Гот и студент-историк Озен были отправлены в тюрьму в ожидании суда.

Несмотря на то что обвиняемых выпустили из тюрьмы 7 января, рассмотрение дела не закончено. Разбирательство в отношении 14 студентов, согласно планам, будет возобновлено 21 марта. Если их признают виновными, им грозит от шести до 32 лет тюремного заключения.

Тем не менее студенты и лекторы Босфорского университета, многие из которых ежедневно участвовали в акциях протеста, не собираются отступать. Они заявили, что демонстрации будут продолжаться до тех пор, пока преподаватели университета сами не выберут ректора, а в вузе не будут обеспечены академические свободы.

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