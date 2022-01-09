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МИД РФ не исключил, что встреча по гарантиям безопасности станет единственной

Политика
МИД РФ не исключил, что встреча по гарантиям безопасности станет единственной
ФБА «Экономика сегодня»  /  Ольга Назаркина

Москва, 9 января. Не исключено, что диалог России и США по гарантиям безопасности может ограничиться одной встречей. Соответствующим мнением поделился замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По словам Рябкова, это вполне возможный сценарий, ведь в сложившейся ситуации ничего нельзя исключать.

«У американцев, особенно у их группы поддержки в лице других НАТОвских стран, не должно быть никаких иллюзий на этот счет», — цитирует Рябкова РИА Новости.

Ранее стало известно, что консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности состоятся 10 января. Российская делегация уже прибыла в Женеву, где пройдут переговоры. Ожидается, что участники переговоров проведут «предварительную» часть встречи 9 января.

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