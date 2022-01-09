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Вильфанд предупредил жителей ЦФО о сильных снегопадах 9 и 10 января

Общество
Вильфанд предупредил жителей ЦФО о сильных снегопадах 9 и 10 января
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 9 января. Большие снегопады ожидаются сразу в нескольких регионах Центрального федерального округа, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик рассказал, что обильные осадки выпадут в Калужской, Брянской, Орловской, Курской, Московской, Липецкой и Воронежской областях 9 и 10 января. Отмечается, что в столичном регионе могут образоваться сугробы до 15 сантиметров, передает слова эксперта ТАСС.

«Центр европейской России, Москва в частности, окажется в гиперболической точке. Это такая сложная синоптическая ситуация, когда с востока и запада мощный антициклон, а с юга и севера циклоническая деятельность превалирует», — объяснил Вильфанд.

Ранее Роман Вильфанд пообещал жителям России «голубоватый» январь. Температура воздуха в первый месяц 2022 года почти на всей территории страны будет немного ниже средних значений.

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