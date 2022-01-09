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Украинские пограничники не пустили в страну блогера Даню Милохина

  /   Обновлено: 09 января 2022 14:48
Шоу-бизнес
Украинские пограничники не пустили в страну блогера Даню Милохина
instagram.com  /  @danya_milokhin

Киев, 9 января. Российского блогера Даню Милохина не пустили на Украину утром 9 января. Об этом юный тиктокер поделился в Stories социальной сети Instagram.

Пограничники развернули 20-летнего блогера в киевском аэропорту Борисполь. Милохин показывал в соцсети, как добирался до Киева.

Звезда «Ледникового периода» не понимает, почему пограничники отказали во въезде. Милохин также поделился статистикой своего аккаунта, отметив, что 11% его аудитории проживает на Украине.

«Чуваки, меня не впустили. Я враг. Нас обратно развернули», — заявил Милохин.

Ранее украинские пограничники не пустили в страну российского актера Вячеслава Чепурченко. Причиной запрета на въезд в страну стали съемки в Крыму.

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украина блогер Милохин
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