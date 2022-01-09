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Antiwar: секретный козырь позволит России подтолкнуть США и НАТО к сделке по безопасности

Армия
Antiwar: секретный козырь позволит России подтолкнуть США и НАТО к сделке по безопасности
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 9 января. Существует только один эффективный способ заставить США и НАТО предоставить России гарантии по безопасности, заявил политолог Гилберт Доктороу.

В публикации для издания Antiwar эксперт объяснил, каким козырем может воспользоваться Россия, чтобы западные страны отказались от своих агрессивных намерений и приняли российские требования по безопасности, в том числе касающиеся нерасширения НАТО на восток. Доктороу напомнил, что скоро в Женеве будет обсуждаться эта тема, передает «ПолитРоссия».

«Русские хотят, чтобы Соединенные Штаты отступились от своих агрессивных посягательств, которые Вашингтон демонстрировал на протяжении последних 30 лет», – пишет он.

По его словам, у России есть секретный козырь, который позволит ей подтолкнуть США и НАТО к сделке по безопасности. Страна должна показать силу, чтобы заставить американцев пойти навстречу. Для этого можно отправить с патрульной миссией к побережью США корабли и субмарины, вооруженные новейшими гиперзвуковыми ракетами. Доктороу пишет, что появление ядерного подводного беспилотника «Посейдон» у американских берегов произвело бы колоссальное впечатление.

«Действительно ли США хотят, чтобы российские ракеты с 5-минутным временем полета до американской столицы постоянно находились у их побережья? Хотят ли США вести полномасштабную войну в Европе? Я в этом сомневаюсь», — подытожил он.

В Китае ранее заявили, что российский «Посейдон» является самым опасным оружием в мире. Его создание произвело революцию в военном ремесле.

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