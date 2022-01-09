Невролог Мосин объяснил, почему диагноз Жанны Фриске считают «звездной» болезнью

Москва, 9 января. Невролог Евгений Мосин рассказал о глиобластоме — диагнозе, с которым столкнулись певица Жанна Фриске и актриса Анастасия Заворотнюк. Врач объяснил, почему опасный недуг распространен среди знаменитостей.

Глиобластома — агрессивная форма онкологического заболевания, которая унесла жизнь поп-звезды Фриске. С этим диагнозом также столкнулись Михаил Задорнов, Дмитрий Хворостовский и Заворотнюк, которая уже год пытается победить болезнь.

Этот диагноз оказывается в центре обсуждений, когда его ставят очередной знаменитости. Однако невролог Мосин уверен: болезнь оказалась на слуху исключительно благодаря популярности пациентов. Эксперт отметил, что звезды часто подвергаются стрессу, что может стать одним из триггеров заболевания, передает «Доктор Питер».

«Если объяснить простым языком — большая часть клеток настолько сильно изменена, что они только и делают, что постоянно размножаются, захватывая все новые территории в мозге», — объяснил специалист.

Мосин также высказался о стереотипах вокруг глиобластомы. Эксперт заверил, что влияние на болезнь стволовых клеток или процедур ЭКО до сих пор не доказано.

Певица Надя Ручка также высказалась о диагнозе Фриске. Артистка уверена, что на заболевание звезды могло повлиять ее эмоциональное состояние.