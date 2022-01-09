Сборная Канады впервые в истории стала победителем ATP Cup

Сидней, 9 января. Канадские теннисисты стали победителями ежегодного турнира ATP Cup, который проходил в Австралии.

Сборная Канады одержала досрочную победу над Испанией в финальном матче ATP Cup 2022 года. Феликс Оже-Альяссим в двухсетовой встрече обыграл 16-ю ракетку мира Роберто Баутиста-Агута. До этого Денис Шаповалов победил Пабло Карреньо-Бусту.

Сборная Канада впервые в истории выиграла ATP Cup. В прошлом году победителем турнира стала российская национальная команда, завершившая выступление в нынешнем розыгрыше на полуфинальной стадии.

Ранее пресс-служба ФИФА представила шорт-лист претендентов на награду лучшему тренеру года. Церемония вручения престижной награды пройдет в Цюрихе 17 января.