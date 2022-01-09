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ВСУ попытались заглушить беспилотник ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе

Армия
ВСУ попытались заглушить беспилотник ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе
Федеральное агентство новостей

Донецк, 9 января. Военнослужащие Народной милиции ДНР зафиксировали работу станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинской армии в районе подконтрольного Киеву села Катериновка в Донбассе.

В сообщении пресс-службы оборонного ведомства ДНР говорится, что с помощью станции РЭБ военнослужащие ВСУ пытались заглушить беспилотники Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, чтобы скрыть размещение запрещенного вооружения у линии соприкосновения.

«Во время полетов БПЛА СММ ОБСЕ в районе населенного пункта Катериновка противник применил станцию РЭБ "Буковель-АД" из состава мобильной группы 502-го отдельного батальона», — говорится в сообщении.

Ранее в ЛНР заявили, что ВСУ разместили несколько единиц тяжелой военной техники у линии фронта. По их данным, две бронированные разведывательно-дозорные машины и одна БМП-2 были замечены возле населенного пункта Новотошковское.

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РЭБ украина днр донбасс
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