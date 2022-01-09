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Скульптор-самоучка из Москвы создает реалистичные фигурки людей из полимерной глины

Видео

Для того, чтобы получить реалистичную фигурку человека с максимальной детализацией, Богдану Щученко из Москвы достаточно посмотреть на фотографию объекта. По желанию заказчика герой может сидеть на мотоцикле, в машине или держать что-то в руках.

Скульптор-самоучка начал увлеченно заниматься лепкой еще в раннем детстве. В 2014 году он взялся за дело серьезно и стал принимать первые заказы. Материалом для фигурок служит полимерная глина. Мастер добавляет мелкие элементы, вычерчивая их ювелирными стеками. Далее произведение раскрашивается полимерной краской, после чего человечки будто оживают.

«Дарят мои статуэтки абсолютно разным людям: мамам, папам, бабушкам, докторам, коллегам», — рассказывает Богдан Щученко.

На вопрос о самом запоминающемся заказе, Богдан вспомнил, что однажды его попросили создать полуметровую фигурку за весьма ограниченный срок. Это была скульптура бывшего президента футбольного клуба «Спартак» Андрея Червиченко. Конечно же, мастер справился с поставленной задачей. Богдану нравится его дело, он планирует развивать свое мастерство и расширять свой бизнес.

«Я не отказываюсь от своей цели. Я уже шесть лет иду к ней. Я хочу масштабировать свой продукт. Я им горю, я его люблю. Я начинал им заниматься, когда это все только начиналось, еще так известно не было. Эта сфера растет, расширяется, все больше и больше людей узнают о таком виде подарка, как статуэтки по фото», — делится планами на будущее скульптор-самоучка.

Свои произведения Богдан выкладывает в Instagram, где их с нетерпением ждут подписчики — фанаты творчества юного мастера. В ленте можно увидеть реалистичные фигурки Вазовски из «Корпорации монстров», Гринча, героев сериалов «Бумажный дом» и «Игра в кальмара», олимпийского Мишку и многих других.

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фотография глина скульптор
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