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Защитник Павел Маслов вернется в общую группу «Спартака» в конце января

Спорт
Защитник Павел Маслов вернется в общую группу «Спартака» в конце января
Global Look Press  /  Stupnikov Alexander/spartak.com

Москва, 9 января. Футболист Павел Маслов приступит к тренировкам в общей группе «Спартака» в конце этого месяца.

Защитник московского «Спартака», летом прошлого года перенесший операцию на четырехглавых мышцах, начнет тренироваться с остальными игроками столичной команды в конце января. Об этом пишет Metaratings.ru. Более точные сроки возвращения 21-летнего защитника в основной состав «Спартака» станут известны после углубленного медицинского обследования, которое футболисты пройдут после возвращения из отпуска.

Маслов не играл за красно-белых в текущем сезоне. Всего на счету защитника 39 матчей за «Спартак», в которых он сделал две результативные передачи.

Ранее стало известно, что защитник «Спартака» Самуэль Жиго может продолжить карьеру в «Марселе». Контракт французского игрока с красно-белыми истекает в июне этого года.

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Все новости / Спорт / Защитник Павел Маслов вернется в общую группу «Спартака» в конце января
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