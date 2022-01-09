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Hyundai: электрокары займут до 50% американского рынка к 2030 году

  /   Обновлено: 09 января 2022 14:22
Общество
Hyundai: электрокары займут до 50% американского рынка к 2030 году
hyundai.com  /  Hyundai Motor Company

Сеул, 9 января. Половина автомобилей Hyundai Motor Co. на американском рынке должна составлять экологически чистые модели, заявил главный операционный директор компании Хосе Муньос.

В интервью на выставке CES-2022 в Лас-Вегасе он отметил, что южнокорейский автопроизводитель увеличит долю экологичных автомобилей в США до 40-50% в течение следующих восьми лет. Такой стремительный рост продаж связан с внедрением усиленной линейки внедорожников, быстрым добавлением электрифицированных моделей в линейку и улучшенным имиджем благодаря бренду Genesis.

На американском рынке 65% продаж Hyundai составляют модели внедорожников. В последние годы также усиленно рос спрос покупателей на полностью электрические, подключаемые гибридные и бензиновые гибридные модели. Таким образом, компания начала догонять конкурентов из люкс-сегмента: BMW, Audi и Lexus.

Автомобилестроительная компания из Вьетнама VinFast ранее объявила, что на фоне борьбы с углеродными выбросами полностью переходит на производство электромобилей. Кроме того, к выставке в Лас-Вегасе VinFast приурочил начало приема заказов на модели VF8.

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hyundai электрокары американский рынок
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