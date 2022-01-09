Более 1,5 тысячи заявок на вылет из Казахстана зафиксировано от россиян

Нур-Султан, 9 января. Министерство иностранных дел России (МИД РФ) зафиксировало уже более 1,5 тысячи заявок от россиян на вылет из Республики Казахстан.

Согласно последним данным, 1600 человек изъявили желание вернуться из республики вывозными рейсами. Об этом ведомство сообщило в беседе с РИА Новости.

Первые самолеты с россиянами вылетели из Алма-Аты в Чкаловский еще утром 9 января. Об этом заявили представители консульства России в Алма-Ате. В каждом самолете находилось по 100 человек.

Массовые протесты в Казахстане начались 2 января 2022 года, когда жители городов Жанаозен и Актау вышли на митинг против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города государства.