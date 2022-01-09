Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 января 15:18
15:17
Общество
Доктор Дунфэн Гу посоветовал регулярно пить зеленый чай для снижения риска инфаркта
15:12
Происшествия
Грудной ребенок граждан Узбекистана умер после кормления в Ленобласти
15:11
Общество
Фильм «Титан» назван самым лучшим хоррором 2021 года
15:10
Происшествия
Несколько автомобилей сгорело в Ростовской области за последние дни
15:07
Происшествия
В Твери поезд сбил человека на железнодорожном переезде
15:06
Происшествия
Водитель и пассажир Kia пострадали при столкновении двух легковушек в Уфе
15:01
Армия
Миротворческий контингент ОДКБ завершил развертывание в Казахстане
15:00
Политика
Песков сообщил об отсутствии намерений подписывать документы по итогам сессии ОДКБ
15:00
Видео
Шиномонтаж в Воронеже стал местом обитания пяти енотов
15:00
Общество
Какой-то бардак: москвичи сравнили уборку снега в Петербурге и в столице
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Более 1,5 тысячи заявок на вылет из Казахстана зафиксировано от россиян

Общество
Более 1,5 тысячи заявок на вылет из Казахстана зафиксировано от россиян
pexels.com  /  Tarik Nachat

Нур-Султан, 9 января. Министерство иностранных дел России (МИД РФ) зафиксировало уже более 1,5 тысячи заявок от россиян на вылет из Республики Казахстан.

Согласно последним данным, 1600 человек изъявили желание вернуться из республики вывозными рейсами. Об этом ведомство сообщило в беседе с РИА Новости.

Первые самолеты с россиянами вылетели из Алма-Аты в Чкаловский еще утром 9 января. Об этом заявили представители консульства России в Алма-Ате. В каждом самолете находилось по 100 человек.

Массовые протесты в Казахстане начались 2 января 2022 года, когда жители городов Жанаозен и Актау вышли на митинг против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города государства.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Более 1,5 тысячи заявок на вылет из Казахстана зафиксировано от россиян
Казахстан россияне мид рф вылет заявки
Комментировать