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Министр иностранных дел Кипра Христодулидис объявил об уходе с должности

Политика
Министр иностранных дел Кипра Христодулидис объявил об уходе с должности
wikipedia.org  /  Zairon / CC-BY-SA-4.0

Никосия, 9 января. Глава Министерства иностранных дел Кипра Никос Христодулидис заявил о собственном увольнении.

В ходе выступления перед журналистами дипломат объявил, что уходит в отставку. По словам Христодулидиса, он подал соответствующее прошение президенту Кипра Никосу Анастасиадису несколько дней назад.

«Я пригласил вас в МИД, чтобы объявить о своем решении уйти в отставку с поста министра иностранных дел. Я передал прошение об отставке президенту Кипра несколько дней назад, он принял ее в пятницу утром», — сказал глава внешнеполитичекого ведомства.

Как стало известно ранее, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство страны в отставку. Указ был опубликован на сайте главы государства.

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