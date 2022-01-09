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Эксперт Зубец объяснил, как высокая стоимость газа отразится на промышленности ЕС

Экономика
Эксперт Зубец объяснил, как высокая стоимость газа отразится на промышленности ЕС
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 9 января. Небывалый рост цен на газ отразится не на всей европейской промышленности, заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.

В середине декабря спотовая цена голубого топлива в Европе вновь начала расти и превысила 1350 долларов за тысячу кубометров, пишет BaltNews. На пике 21 декабря котировки преодолели отметку в 2100 долларов за тысячу «кубов». Подземные газовые хранилища региона практически опустели, поскольку страны не готовы закупать дополнительные объемы по высоким ценам.

«Остаются те индустрии, которые не могут обойтись без газа — например, производство удобрений. Да, удобрения подорожают, и у тех европейских компаний, которые заняты в производстве химии, будут проблемы, но лоббистский ресурс газохимических компаний в разы меньше, чем у "альтернативщиков" и просто энергетических компаний, которые занимаются поставками газа и на этом зарабатывают», — добавил Зубец.

Аналитик Игорь Юшков ранее заявил, что с окончанием дефицита газа спрос на него не снизится. Уже этим летом европейские компании будут активно покупать голубое топливо, чтобы подготовиться к новому отопительному сезону.

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