«Газпром» достиг договоренности по ценам на газ для Греции

Афины, 9 января. Российская компания «Газпром» скорректирует формулу, по которой будет определяться стоимость газа по долгосрочному контракту для Греции. Об этом сообщает EADaily.

Подконтрольная греческому правительству DEPA и «Газпром» пришли к соглашению. Оно представляет большое значение для энергетической безопасности Греции. Такое заявление сделал министр окружающей среды и энергетики Греции Костас Скрекас.

«Соглашение между DEPA Commercial и «Газпромом» о корректировке цены на поставку природного газа чрезвычайно важно для нашей страны, поскольку оно создает основу для защиты греческих домохозяйств в разгар затяжного энергетического кризиса. И министерство, и правительство поддерживают и предпринимают инициативы по обеспечению конкурентоспособных цен на энергоносители для греческого рынка», — отметил он.

Стороны анонсировали пересмотр параметров сделки в начале года. Экспортер продолжает попытки найти приемлемые условия с осени 2021 года. По итогам прошлого года объем российского экспорта в страну составил 3 миллиарда кубометров газа.