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Киевляне вышли на митинг против «капитуляции Украины» на переговорах России и США

  /   Обновлено: 09 января 2022 14:11
Политика
Киевляне вышли на митинг против «капитуляции Украины» на переговорах России и США
wikipedia.org  /  DiscoverWithDima / CC BY-SA 4.0

Киев, 9 января. Жители украинской столицы вышли на митинг с призывом к мировым лидерам «не допустить капитуляции Украины» на переговорах по гарантиям безопасности между Россией и США.

Акция протеста собрала несколько десятков человек, которые пришли на Михайловскую площадь к зданию МИД Украины. В руках люди держали украинские стяги без политической символики. Участники призвали мировых лидеров «не допустить капитуляции Украины».

«Россия хочет 10 января принудить Украину к капитуляции. Мы вышли для того, чтобы обратиться к мировым лидерам с призывом сказать "нет" Путину. Компромиссы приведут только к новым войнам и жертвам», — цитирует одного из активистов РИА Новости.

За общественным порядком следят правоохранители, но в целом обстановка спокойная.

Ранее российская делегация прибыла в Женеву, чтобы принять участие в переговорах по гарантиям безопасности, которые намечены на 10 января. В ее состав вошли представители МИД и Минобороны РФ.

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украина протест митинг
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