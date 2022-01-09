Киевляне вышли на митинг против «капитуляции Украины» на переговорах России и США

Киев, 9 января. Жители украинской столицы вышли на митинг с призывом к мировым лидерам «не допустить капитуляции Украины» на переговорах по гарантиям безопасности между Россией и США.

Акция протеста собрала несколько десятков человек, которые пришли на Михайловскую площадь к зданию МИД Украины. В руках люди держали украинские стяги без политической символики. Участники призвали мировых лидеров «не допустить капитуляции Украины».

«Россия хочет 10 января принудить Украину к капитуляции. Мы вышли для того, чтобы обратиться к мировым лидерам с призывом сказать "нет" Путину. Компромиссы приведут только к новым войнам и жертвам», — цитирует одного из активистов РИА Новости.

За общественным порядком следят правоохранители, но в целом обстановка спокойная.

Ранее российская делегация прибыла в Женеву, чтобы принять участие в переговорах по гарантиям безопасности, которые намечены на 10 января. В ее состав вошли представители МИД и Минобороны РФ.