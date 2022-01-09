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Пели песни и катались до 4 утра на горке: Николай Дроздов рассказал о зимних каникулах
Общество
Пели песни и катались до 4 утра на горке: Николай Дроздов рассказал о зимних каникулах
Агентство городских новостей Москва  / 

Советский и российский ученый-зоолог и биогеограф, доктор биологических наук, профессор географического факультета МГУ, ведущий телепередачи «В мире животных», путешественник и популяризатор науки, уважаемый Николай Дроздов встретил Новый год и провел рождественские каникулы за городом в теплом семейном кругу — с супругой, дочкой и двумя внуками. Об этом он детально рассказал в беседе с ФАН.

«Обменялись подарками, пели песни и катались до четырех часов утра на самодельной горке во дворе. В итоге 12-летний внук Ян научился скатываться с горки вперед головой. Внуки еще несовершеннолетние, поэтому при них никаких выпивонов нет. У нас на столе только соки. И наши любимые блюда на Новый год — это обязательно греческий салат и селедка под шубой», — поделился семейными традициями Николай Николаевич.

"Пели песни и катались до 4 утра на горке": Николай Дроздов рассказал о зимних каникулах
wikipedia.org / Jeff the quiet / Public Domain

По словам Николая Дроздова, все каникулы семья много гуляла на свежем воздухе. А в ночь с 6 на 7 января все вместе пристально следили за прямой трансляцией рождественского богослужения из Кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве, которое возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Пели песни и катались до 4 утра на горке": Николай Дроздов рассказал о зимних каникулах
Федеральное агентство новостей / Евгения Авраменко

«И мне больше нравится смотреть так, чем даже в самом храме стоять. Потому что показывают так все близко — крупные планы. И ты переживаешь так, смотришь внимательно и слушаешь пояснения — там все так интересно рассказывают. А когда сам стоишь в церкви, тем более там на церковнославянском языке идет служба, то там многое не очень понятно. А когда по телевизору с пояснениями, и эти потрясающие планы, показывающие даже, что в алтаре происходит. А так ведь в церкви туда на заглянешь, так как прихожанам не положено. Очень меня все это впечатляет», — сообщил Николай Дроздов.

Пели песни и катались до 4 утра на горке: Николай Дроздов рассказал о зимних каникулах
Невские Новости / Сергей Борода

Накануне Дана Борисова не только поведала, с каких испытаний начались ее египетские каникулы, но и почему она решила не лететь в Объединенные Арабские Эмираты. Ранее ФАН выяснил, какие звезды отечественного шоу-бизнеса не захотели встречать Рождество в России. Так, телеведущая Ксения Бородина в компании друзей и двух дочек сразу после Нового года улетела отдыхать на Мальдивы. А блогер Настя Ивлеева с компанией друзей отправилась в крупный курортный город в Мексике — Канкун. Бывшая участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова с мужем Янисом Тиммой и сыном Гектором полетели на зимние каникулы в Майами. Там же находится сейчас и Филипп Киркоров.

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