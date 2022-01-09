Киргизия выразила протест в связи с задержанием своего гражданина в Казахстане

Бишкек, 9 января. Власти Киргизии направили ноту Казахстану на фоне задержания силовыми структурами своего гражданина, сообщил зампред кабмина Киргизии, председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев.

По его словам, официальный Бишкек оскорбляет, когда в адрес «добропорядочного гражданина, музыканта и общественника» Киргизии выдвигаются столь резкие и безосновательные обвинения.

«Скорее всего, он мог оказаться не в том месте не в то время», — сказал Ташиев.

Речь идет о киргизском музыканте Викраме Рузахунове, которого задержали в Казахстане по подозрению в терроризме. Вместе с тем сообщается, что еще около 300 человек задержаны при попытке перейти через границу республики.