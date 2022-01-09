Французский рынок недвижимости в 2021 году установил несколько рекордов

Париж, 9 января. Французскому рынку недвижимости в 2021 году удалось достичь нескольких рекордных показателей. Во-первых, в стране было зарегистрировано невиданное число сделок. Об этом пишет «Век».

Количество продаж приблизилось к 1,2 млн, что сопоставимо лишь с уровнем 2019 года. Кроме того, сделки никогда ранее не закрывались в столь минимальные строки — в среднем восемьдесят дней. В 2020 году на это требовался девяносто один день.

Средняя стоимость недвижимости, которая дорожает седьмой год подряд, выросла на 7,7% для домов, составив 267 524 евро, и на 5,6% для квартир — 227 897 евро. Это не помешало инвесторам сделать рекордное число покупок, доля которых достигла 30,2% от всего приобретенного жилья против 17,4% в 2014 году.

Обнадеживающий рост стоимости наблюдался и на рынке элитной жилой недвижимости Лондона. Согласно данным Knight Frank, в округе британской столицы средние цены повысились на 3,2% в годовом исчислении по декабрь 2021 года.