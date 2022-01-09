Политолог Загородний призвал Украину не искать себе партнеров

Киев, 9 января. Украине не стоит искать себе партнеров в кризисной ситуации, так как доверять никому нельзя. Такое мнение высказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

По мнению эксперта, мир жесток и циничен, поэтому Украине нужно требовать того, что соответствует ее интересам. США хотят разменять Украину на союз с Россией против Китая, убежден он. Именно поэтому Киев не ждет ничего хорошего, если страна продолжит безропотно прислушиваться ко всему, что ей говорят Вашингтон и Лондон.

«В отношении Германии не осталось никаких иллюзий: она — откровенно пророссийская страна. Интересы немцев прочно связаны с Россией. И Украина должна принимать это как данность, ведь, в отличие от США и Великобритании, Германия нам ничего не обещала», — высказался Загородний.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Также не стоит надеяться на Китай, Турцию, Венгрию, Польшу и Белоруссию, считает политолог.

«Украинцы должны понять одну простую вещь: в создавшихся условиях у нас есть только три надежных партнера — украинская армия, военно-морской флот и украинский народ. Больше никому верить нельзя», — заключил Загородний.

Ранее сообщалось, что проблемы в украинской промышленности начались с 2018 года. С тех пор в этом сегменте рынка наблюдается спад, приводящий к ежеквартальной потере ВВП от 0,6 до 2,6%.