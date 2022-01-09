Боевики ELN взяли на себя ответственность за взрыв в Кали

Богота, 9 января. Левая повстанческая группировка «Национальная освободительная армия» (ELN) взяла на себя ответственность за теракт в Кали, третьем по величине городе Колумбии. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте городского подразделения ELN.
El grupo terrorista ELN se adjudica el atentado en la ciudad de Cali contra la @PoliciaColombia y se adjudica la violencia desatada meses atrás buscando bloquear el desarrollo de toda una nación. (1/3)— Iván Duque ???????? (@IvanDuque) January 8, 2022
Вооруженная группировка осуществила взрыв против членов Мобильного эскадрона полиции по борьбе с беспорядками (ESMAD), когда они передвигались по городу в транспортном средстве. В результате взрыва более десятка полицейских получили тяжелые ранения.
«7 января в 21:55 наши подразделения провели операцию против ESMAD в городе Кали», — написано в заявлении повстанческой группировки.
ELN и национальная полиция подтвердили, что 13 сотрудников сил безопасности были ранены, смертельных случаев не зарегистрировано. Одному из полицейских грозит потеря глаза.
#8Ene #Atentado #ELN se atribuye atentado contra camión de #Policía en #Colombia— Reporte Ya (@ReporteYa) January 8, 2022
El ataque con explosivos contra un camión de la Policía en Cali dejó al menos 13 heridos, según el #presidente colombiano, #IvánDuque - @dw_espanol pic.twitter.com/7TBGqWeZZs
Атака вызвала осуждение со стороны правительства и правоохранительных органов. Президент Иван Дуке назвал это попыткой боевиков повлиять на президентские выборы в конце года.
«Колумбия не уступает терроризму сейчас и не будет этого делать в будущем. Наши власти никогда не станут вознаграждать террористов», — заявил Дуке на своей странице в Twitter.
Правительство Колумбии предлагает вознаграждение в один млрд песо (249 тысяч долларов) за информацию о Эль Роло, лидере городского подразделения ELN, и 350 млн песо (87 тысяч долларов) за сведения о тех, кто запланировал и осуществил теракт.
Elevamos a 350 millones de pesos la recompensa por información para capturar a los autores materiales del atentado en #Cali y ofrecemos hasta 1000 millones de pesos por alias “Rolo”, cabecilla del Frente Urbano del ELN. pic.twitter.com/dViiKpDkUE— General Jorge Luis Vargas Valencia (@DirectorPolicia) January 8, 2022
По некоторым подсчетам, ELN имеет около 2350 боевиков и ведет борьбу с правительством с момента ее основания в 1964 году. Мирные переговоры между ELN и властями заморожены после взрыва 2019 года, организованного повстанцами, в результате которого погибли 22 человека.