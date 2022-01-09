Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 января 15:17
15:12
Происшествия
Грудной ребенок граждан Узбекистана умер после кормления в Ленобласти
15:11
Общество
Фильм «Титан» назван самым лучшим хоррором 2021 года
15:10
Происшествия
Несколько автомобилей сгорело в Ростовской области за последние дни
15:07
Происшествия
В Твери поезд сбил человека на железнодорожном переезде
15:06
Происшествия
Водитель и пассажир Kia пострадали при столкновении двух легковушек в Уфе
15:01
Армия
Миротворческий контингент ОДКБ завершил развертывание в Казахстане
15:00
Политика
Песков сообщил об отсутствии намерений подписывать документы по итогам сессии ОДКБ
15:00
Видео
Шиномонтаж в Воронеже стал местом обитания пяти енотов
15:00
Общество
Какой-то бардак: москвичи сравнили уборку снега в Петербурге и в столице
14:59
Общество
Первый случай заражения омикрон-штаммом COVID-19 выявили в Узбекистане
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Боевики ELN взяли на себя ответственность за взрыв в Кали

Весь мир
Боевики ELN взяли на себя ответственность за взрыв в Кали
twitter.com / @DirectorPolicia  / 

Богота, 9 января. Левая повстанческая группировка «Национальная освободительная армия» (ELN) взяла на себя ответственность за теракт в Кали, третьем по величине городе Колумбии. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте городского подразделения ELN.

Вооруженная группировка осуществила взрыв против членов Мобильного эскадрона полиции по борьбе с беспорядками (ESMAD), когда они передвигались по городу в транспортном средстве. В результате взрыва более десятка полицейских получили тяжелые ранения.

«7 января в 21:55 наши подразделения провели операцию против ESMAD в городе Кали», — написано в заявлении повстанческой группировки.

ELN и национальная полиция подтвердили, что 13 сотрудников сил безопасности были ранены, смертельных случаев не зарегистрировано. Одному из полицейских грозит потеря глаза.

Атака вызвала осуждение со стороны правительства и правоохранительных органов. Президент Иван Дуке назвал это попыткой боевиков повлиять на президентские выборы в конце года.

«Колумбия не уступает терроризму сейчас и не будет этого делать в будущем. Наши власти никогда не станут вознаграждать террористов», — заявил Дуке на своей странице в Twitter.

Правительство Колумбии предлагает вознаграждение в один млрд песо (249 тысяч долларов) за информацию о Эль Роло, лидере городского подразделения ELN, и 350 млн песо (87 тысяч долларов) за сведения о тех, кто запланировал и осуществил теракт.

По некоторым подсчетам, ELN имеет около 2350 боевиков и ведет борьбу с правительством с момента ее основания в 1964 году. Мирные переговоры между ELN и властями заморожены после взрыва 2019 года, организованного повстанцами, в результате которого погибли 22 человека.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Боевики ELN взяли на себя ответственность за взрыв в Кали
взрыв колумбия eln
Комментировать