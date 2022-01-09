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Мощная магнитная буря обрушилась на Землю в воскресенье

Общество
Мощная магнитная буря обрушилась на Землю в воскресенье
youtube.com  /  NASA Goddard

Москва, 9 января. Магнитная буря неожиданно обрушилась на Землю в воскресенье, хотя до вечера 10 января прогноз не обещал никаких серьезных колебаний магнитосферы.

Отмечается, что с самого утра 9 января метеозависимые люди могут чувствовать себя неважно. На данный момент среднюю солнечную активность специалисты оценивают в два балла, однако геоудар носит скачкообразную силу.

К вечеру магнитные бури усилятся до четырех баллов. При этом вечером понедельника ожидается начало двухдневных возмущений силой в три балла. 12 января магнитные бури ненадолго прекратятся, но возобновятся с новой силой вечером 14 января.

Метеозависимые люди часто жалуются на головные боли при резкой смене погоды. Кандидат медицинских наук Наталья Семененко объяснила причину этого явления.

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