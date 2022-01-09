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Памятник героям «А зори здесь тихие» появится на месте съемок картины

Общество
Памятник героям «А зори здесь тихие» появится на месте съемок картины
Кадр из фильма «А зори здесь тихие».

Петрозаводск, 9 января. Монумент в честь героев военной картины «А зори здесь тихие» будет установлен в Карелии. Глава республики Артур Парфенчиков высказался об этой инициативе.

Военная драма «А зори здесь тихие» Станислава Ростоцкого отметит полувековой юбилей в этом году. В честь памятной даты ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Щербаков обратился к властям республики с предложением увековечить память героев картины. Глава Карелии Парфенчиков сообщил во «ВКонтакте», что идея мгновенно нашла отклик.

«Идею поддержала и Елена Драпеко, которая сыграла в картине Лизу Бричкину», — поделился Парфенчиков.

Монумент будет установлен на месте съемок картины — на реке Тохмайоки в Сортавальском районе.

Депутат Драпеко ранее поделилась подробностями работы над картиной «А зори здесь тихие». Артистка призналась в авторской колонке, что культовый фильм изменил ее жизнь.

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памятник кино а зори здесь тихие
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