Памятник героям «А зори здесь тихие» появится на месте съемок картины

Петрозаводск, 9 января. Монумент в честь героев военной картины «А зори здесь тихие» будет установлен в Карелии. Глава республики Артур Парфенчиков высказался об этой инициативе.

Военная драма «А зори здесь тихие» Станислава Ростоцкого отметит полувековой юбилей в этом году. В честь памятной даты ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Щербаков обратился к властям республики с предложением увековечить память героев картины. Глава Карелии Парфенчиков сообщил во «ВКонтакте», что идея мгновенно нашла отклик.

«Идею поддержала и Елена Драпеко, которая сыграла в картине Лизу Бричкину», — поделился Парфенчиков.

Монумент будет установлен на месте съемок картины — на реке Тохмайоки в Сортавальском районе.

Депутат Драпеко ранее поделилась подробностями работы над картиной «А зори здесь тихие». Артистка призналась в авторской колонке, что культовый фильм изменил ее жизнь.