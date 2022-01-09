Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 января 15:17
15:12
Происшествия
Грудной ребенок граждан Узбекистана умер после кормления в Ленобласти
15:11
Общество
Фильм «Титан» назван самым лучшим хоррором 2021 года
15:10
Происшествия
Несколько автомобилей сгорело в Ростовской области за последние дни
15:07
Происшествия
В Твери поезд сбил человека на железнодорожном переезде
15:06
Происшествия
Водитель и пассажир Kia пострадали при столкновении двух легковушек в Уфе
15:01
Армия
Миротворческий контингент ОДКБ завершил развертывание в Казахстане
15:00
Политика
Песков сообщил об отсутствии намерений подписывать документы по итогам сессии ОДКБ
15:00
Видео
Шиномонтаж в Воронеже стал местом обитания пяти енотов
15:00
Общество
Какой-то бардак: москвичи сравнили уборку снега в Петербурге и в столице
14:59
Общество
Первый случай заражения омикрон-штаммом COVID-19 выявили в Узбекистане
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Азербайджанский холдинг NEQSOL оказался одним из крупнейших иностранных инвесторов Украины

  /   Обновлено: 09 января 2022 13:59
Экономика
Азербайджанский холдинг NEQSOL оказался одним из крупнейших иностранных инвесторов Украины
Федеральное агентство новостей  / 

Киев, 9 января. Региональный директор холдинга на Украине Владимир Лавренчук рассказал Forbes, что инвесторы из NEQSOL закрыли сделку по покупке «Ивано-Франковскцемент» объемом в 400 миллионов долларов.

Лавренчук подчеркнул, что недавняя сделка заметно изменила статистику внешних вложений в украинскую экономику. Холдинг стал одним из наиболее заметных инвесторов. Он сказал, что вкладчики рассчитывают на рост активов после стабилизации ситуации в регионе.

«Украина является растущим рынком, однако из-за высоких рисков трансформации и продолжительного военного конфликта ее активы недооценены. Их цена, вероятно, значительно возрастет со временем, когда трансформация экономики и общественной жизни наберет качественных изменений», — сказал он.

Президент Эстонии ранее предупредила сограждан об опасности инвестиций в Украину. Она отметила, что дисфункциональная судебная система не позволит вкладчикам защитить свои средства.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Азербайджанский холдинг NEQSOL оказался одним из крупнейших иностранных инвесторов Украины
инвестиции холдинг NEQSOL украина и азербайджан
Комментировать