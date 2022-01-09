Азербайджанский холдинг NEQSOL оказался одним из крупнейших иностранных инвесторов Украины

Киев, 9 января. Региональный директор холдинга на Украине Владимир Лавренчук рассказал Forbes, что инвесторы из NEQSOL закрыли сделку по покупке «Ивано-Франковскцемент» объемом в 400 миллионов долларов.

Лавренчук подчеркнул, что недавняя сделка заметно изменила статистику внешних вложений в украинскую экономику. Холдинг стал одним из наиболее заметных инвесторов. Он сказал, что вкладчики рассчитывают на рост активов после стабилизации ситуации в регионе.

«Украина является растущим рынком, однако из-за высоких рисков трансформации и продолжительного военного конфликта ее активы недооценены. Их цена, вероятно, значительно возрастет со временем, когда трансформация экономики и общественной жизни наберет качественных изменений», — сказал он.

Президент Эстонии ранее предупредила сограждан об опасности инвестиций в Украину. Она отметила, что дисфункциональная судебная система не позволит вкладчикам защитить свои средства.