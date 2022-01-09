Борьба за «независимость» от РФ обернулась взрывным ростом коммунальных тарифов в Латвии

Рига, 9 января. Жители Латвии встретили Новый год взрывным ростом тарифов на коммунальные платежи. Местные поставщики газа отмечают, что уже не могут сдерживать цены для потребителей.

Причина энергетического кризиса в прибалтийской стране — «победа» над российским монополистом «Газпромом» и создание «свободного рынка» голубого топлива, пишет RuBaltic.Ru. Либерализация газового рынка в Латвии произошла в 2017 году. Компания Latvijas gaze заключала прямые контракты с «Газпромом» и контролировала Инчукалнское газохранилище.

Власти Латвии, конечно, могли бы воспользоваться вторым источником поставок сырья — СПГ-терминалом в Клайпеде, однако трейдеры не выстраиваются к нему в очередь. И если бы Рига не отказался от привязки долгосрочных контрактов к нефтяной корзине, удалось бы избежать сильной волатильности на европейском рынке газа.

Журналисты ранее объявили, что многие латвийские города могут столкнуться с серьезными проблемами из-за срыва отопительного сезона. Страна, по данным СМИ, находится на грани энергетической катастрофы. Это связано с дефицитом щепы и резким ростом стоимости этого вида топлива.