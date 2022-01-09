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Sohu: «Цирконы» позволят России заставить США забыть о провокациях в Черном море

Армия
Sohu: «Цирконы» позволят России заставить США забыть о провокациях в Черном море
function.mil.ru  /  Министерство обороны Российской Федерации /Creative Commons Attribution 4.0

Пекин, 9 января. Российские гиперзвуковые ракеты «Циркон» станут мощным контраргументом РФ на дерзкие выходки ВМС США в Черном море.

В публикации китайского издания Sohu говорится, что Москва приготовила для Вашингтона, который все чаще посылает свои военные корабли к российским берегам для провокаций, неприятный сюрприз. Недавно стало известно о скором появлении гиперзвуковых «Цирконов» на вооружении ВМФ РФ. Эксперты говорят, что эти ракеты станут серьезной проблемой для американцев и позволят заставить их забыть о провокациях, передает «ПолитРоссия».

Отмечается, что новые ракеты способны развивать скорость до девяти Махов. Подобные характеристики превращают их перехват в невыполнимую миссию. Справиться с ними не смогут даже самые современные системы ПВО.

«Aegis, самая передовая противоракетная система морского базирования вооруженных сил США, может перехватывать ракеты, скорость которых в 2,8 раза превышающей скорость звука. Очевидно, что показатели российского "Циркона" гораздо выше», — говорится в публикации.

По словам аналитиков, если американские ВМС в Черном море зайдут слишком далеко, то российские ракеты «Циркон» превратят в кошмар для США попытки устроить провокацию в этом регионе.

Ранее западные эксперты, включили российские гиперзвуковые системы в список самого лучшего и перспективного мирового оружия. По их словам, РФ удалось достичь потрясающих успехов в сфере создания ракет.

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