Работа пропавшей 6 января сотовой связи в Алма-Ате возобновилась

Алма-Ата, 9 января. Работа сотовой связи, которая пропала в Алма-Ате 6 января, на данный момент возобновилась.

Местами в городе было невозможно совершить звонки, а также не проходили входящие вызовы. Местами в Казахстане не работал интернет, были недоступны сайты органов власти и СМИ, сообщает РИА Новости.

Массовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года. Жители городов Жанаозен и Актау выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Затем протесты распространились и на другие населенные пункты.

Работа супермаркетов в Алма-Ате возобновилась утром 9 января. Покупателей стали принимать по сокращенному графику, сообщает местный оперативный штаб.