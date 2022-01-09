Ушла из жизни журналистка «Волжской правды» Елена Томская

Волгоград, 9 января. Журналистка газеты «Волжская правда» Елена Томская скончалась после продолжительной болезни. Грустная новость появилась на сайте издания.

Елена была универсальным журналистом и отличалась высокой работоспособностью. Она продолжала писать статьи даже во время отпуска, ей доверяли самые ответственные задания.

Принимала участие в различных конкурсах, в 2019 году стала «Женщиной года» в номинации «Журналистика и PR», которую проводила общественная организация «Волгоградский областной Союз женщин».

По словам коллег, Елена писала в газету до последних дней. Все надеялись, что ей удастся победить болезнь. Дата и место прощания будут объявлены позднее.