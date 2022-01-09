Первые самолеты с россиянами вылетели из Алма-Аты в Чкаловский

Алма-Ата, 9 января. Самолеты военно-транспортной авиации для эвакуации россиян из Казахстана вылетели из аэропорта Алма-Аты. Об этом заявили представители консульства России в Алма-Ате.

Первые три самолета с россиянами на борту вылетели из международного аэропорта Алма-Аты в аэропорт Чкаловский, расположенный в Московской области. Отмечается, что в каждом самолете находятся по 100 человек.

«Первые три самолета по 100 человек в каждом вылетели в аэропорт Чкаловский», — заявил консул-советник генконсульства РФ в Алма-Ате Владимир Малышев в беседе с РИА Новости.

Как сообщалось ранее, посольство России в Казахстане приостановило прием граждан в консульском отделе. Решение было принято в связи с введением чрезвычайного положения на территории республики.