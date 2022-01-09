Отключение интернета обернулось для экономики Казахстана убытками в 189 млн долларов

Нур-Султан, 9 января. Жители Казахстана столкнулись с перебоями в работе интернета после начала беспорядков. Отключение связи нанесло национальной экономике урон, сравнимый с тем, который причинили ей мародеры. Об этом пишет Eurasianet.

Издание опирается на комментарии организации Top10VPN. Эксперты оценивали активность пользователей в Казахстане. Попытки обойти блокировки отразились в повышении использования виртуальных частных сетей (VPN) на 3,5 тысячи процентов.

Сообщается, что местные жители испытывали проблемы с безналичной оплатой продуктов. Опасения в отношении погромов создали ажиотажный спрос, при котором люди старались закупиться на будущее. Продавцам приходилось отдавать товар даром в надежде, что граждане оплатят его после возобновления доступа к средствам платежа. Согласно оценкам, это обошлось потерями для всей экономики в 189 млн долларов.

Известия о блокировке доступа в интернет для граждан Казахстана ранее приходили 7 января. Тогда граждане не могли получить доступ к наиболее популярным новостным ресурсам.