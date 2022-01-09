Российские аналитики назвали способы экономии на ипотеке в 2022 году

Москва, 9 января. Специалисты ВТБ и компании «Метр квадратный» проанализировали самые эффективные инструменты экономии на ипотечном кредите в 2022 году.

Первый способ — подача онлайн-заявки на получение кредита. Поскольку при таком оформлении тратится меньше ресурсов, а клиентам предлагаются более выгодные ставки, стоит присмотреться к данному формату кредитования, считают аналитики.

Еще один способ — дисконты в рамках партнерских программ банка. Практически все крупнейшие компании в России предлагают возможность субсидирования ставки. Застройщики благодаря этому активнее реализуют проекты, а клиенты получают сниженную долговую нагрузку в первые месяцы выплаты кредита.

Существуют также скидки в рамках госпрограмм. Условия по ним остаются значительно выгоднее, чем по базовым предложениям кредитно-финансовых организаций. В итоге клиенты могут рассчитывать на ставку от 3 до 8 процентных пункта ниже. Хорошим подспорьем в данном случае может стать участие в зарплатном проекте банка, поскольку кредитору выгодно, чтобы заемщик получал деньги на его счет.

Наличие высокой долговой нагрузки, а также просрочки по платежам в старых кредитах могут стать основанием для отказа банка в выдаче ипотеки, сообщила ранее младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Екатерина Щурихина. Компании более охотно одобряют кредиты, когда зарплата заемщика составляет от 80 до 100 тысяч рублей.