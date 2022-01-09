Аналитик Рамазанов: РФ обладает самым высоким продовольственным потенциалом

, 9 января. Россия может получить высокую прибыль от дальнейшего развития сельского хозяйства. Страна обладает наибольшим потенциалом, который сможет реализовать с применением современных технологий. Об этом информационному агентству «Прайм» рассказал профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.

Государство может не только полностью покрыть потребности внутреннего рынка, но и нарастить экспорт этой продукции. Эксперт отметил, что РФ уже обладает необходимыми техническими средствами, земельными и водными ресурсами.

«Российская Федерация обладает самым высоким продовольственным потенциалом, который, по мере развития и применения инновационных технологий, будет увеличиваться», — выразил уверенность Рамазанов.

Правительство РФ ранее анонсировало выделение дополнительного миллиарда рублей на модернизацию объектов агропромышленного комплекса (АПК). Предполагается, что средства для дальнейшего распределения получат власти десяти регионов страны.