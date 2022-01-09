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Делегация из России прилетела в Женеву на переговоры по гарантиям безопасности с США

Политика
Делегация из России прилетела в Женеву на переговоры по гарантиям безопасности с США
pixabay.com  /  csr_ch

Женева, 9 января. Российская делегация прибыла в Женеву, чтобы принять участие в переговорах по гарантиям безопасности, которые намечены на 10 января.

Известно, что в состав межведомственной делегации вошли представители МИД и Минобороны РФ. Российскую дипломатию представит замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков. Со стороны США на переговорах будет первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

Ожидается, что участники переговоров проведут «предварительную» часть встречи 9 января, тогда как основное мероприятие намечено на понедельник.

Ранее спикер МИД РФ Мария Захарова посоветовала делегации США поднять себе настроение перед переговорами с Россией. Так она прокомментировала недавнее заявление представителя Белого дома о «неоптимистичном» настрое делегации перед встречей с российскими коллегами.

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россия сша женева
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