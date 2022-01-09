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«Золотая печень»: солист «Бахыт-Компот» рассказал о трезвенниках в своем окружении во время праздничного тура
Шоу-бизнес
«Золотая печень»: солист «Бахыт-Компот» рассказал о трезвенниках в своем окружении во время праздничного тура
stepantsov.ru  / 

Уже заканчивающиеся новогодние праздники — время, когда можно наконец-то расслабиться и заняться любимыми делами, не думая ни о чем, кроме собственного отдыха. Известные и популярные люди так же не являются исключением из этого популярного в народе правила. О том, как он провел «каникулы», в интервью ФАН рассказал солист группы «Бахыт-Компот» Вадим Степанцов.

«Исполняется годовщина нашего движения «ПЕЧЕНеги», так что свои рождественские каникулы я провожу в своем уже традиционном туре «Золотая печень», — рассказал музыкант. — Суть его в том, что участники нашей группы и ее поклонники путешествуют одним караваном по родным краям и весям».

Степанцов назвал то, чем они занимаются, «своего рода взрослым фан-клубом».

«Алкогольные возлияния — само собой»: солист Бахыт-Компот о том, как проходит рождественский тур «Золотая печень»
stepantsov.ru /

«В данный момент мы все вместе находимся в доме-музее Поленова, а потом двинемся в Тулу, — заявил собеседник ФАН. — Рок-н-ролл, культура — все в действии. Алкогольные возлияния — само собой, хотя и трезвенников в нашей компании тоже хватает. Так что все не так страшно!»

Ранее «Гоблин» Пучков пожаловался, что здоровье не позволило ему отметить Новый год «как следует».

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россия праздники новый год степанцов бахыт-компот
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