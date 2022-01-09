Жилищному строительству в 2022 году могут потребоваться новые меры стимулирования

Новосибирск, 9 января. Ситуация в отрасли жилищного строительства в 2022 году осложняется резким увеличением ключевой ставки и отменой льготной ипотеки. Об этом заявил координатор по Сибирскому федеральному округу Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Максим Федорченко.

На взгляд руководителя Ассоциации строительных организаций Новосибирской области (СРО «АСОНО»), данные обстоятельства в совокупности отрицательно повлияют на покупательский спрос, доступность кредитов для застройщиков, работающих в программе проектного финансирования, а также на сферу госзаказа.

«Мы уже видим рост себестоимости строительства, и этот тренд сохранится, так как продолжается рост цен на стройматериалы, на металл. Если не появятся дополнительные меры господдержки, то мы увидим рост стоимости квадратного метра и дальнейшее падение спроса. Если мы все-таки ставим перед собой задачу по увеличению темпов жилищного строительства, если мы нацелены на реализацию нацпроекта «Жилье», то нужно принимать новые меры стимулирования отрасли», — отмечает эксперт.

В качестве мер поддержки Федорченко предложил предоставление участков, где застройщики могут провести комплексное строительство и создание инфраструктуры. В нынешних реалиях компаниям не под силу вытянуть такие проекты за свой счет.

Рост стоимости строительства в 2022 году коснется не только многоквартирных, но и частных домов. В прошлом году их возведение уже подорожало почти в 1,5 раза. Теперь жилье площадью 100 квадратных метров обойдется минимум в 4,5 млн рублей.