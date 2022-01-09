Sohu: встреча с российской подлодкой обернулась нервным срывом для моряков ВМС Британии

Пекин, 9 января. Моряки британских ВМС в очередной раз опозорились перед российскими коллегами в Северной Атлантике, пишет китайское издание Sohu.

В публикации говорится, что в последнее время ВМС Британии очень часто оказываются фигурантами скандальных инцидентов. Не так давно произошло событие, в ходе которого британцы снова проявили себя не с лучшей стороны, передает «ПолитРоссия».

Дело в том, что одна из подлодок ВМФ РФ задела трос эхолокатора фрегата ВМС Британии, который пытался отследить маневры российского флота. Китайские аналитики считают, что особого внимания в этой истории заслуживает реакция британских моряков, для которых встреча с субмариной обернулась нервным срывом

«Британские моряки запаниковали в момент столкновения с российским кораблем, они начали громко кричать и ругаться», — сказано в статье.

Эксперты говорят, что поведение иностранных военных было очень странным, а для истерики не было повода. По их словам, британцы ранее неоднократно пересекались с боевыми единицами ВМФ РФ, поэтому инцидент с субмариной не должен был вызвать такой эмоциональной реакции.

«Неудивительно, что британцы два года молчали об этом инциденте», — считают аналитики.

Ранее сообщалось, что одной российской подлодки «Белгород» будет достаточно, чтобы пустить ко дну любой авианосец ВМС США. Уникальное вооружение делает ее грозным противником.