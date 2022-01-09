«Повезло Алле Борисовне и деткам»: супруга Сергея Жигунова восхитилась Максимом Галкиным

Виктория призналась, что ранее ничего не слышала о творчестве Максима. Она была ошарашена тем, что Максим окончил факультет лингвистики РГГУ, свободно владеет английским, немецким и французским языками. Женщина уверена, что Галкин владеет прекрасной и чистой русской речью, благодаря чему приятно было слушать интервью.

«Не знала, что когда-нибудь напишу подобное хотя бы про одного человека из нашего шоу-бизнеса, но Максим Галкин, несомненно — интеллектуальная элита страны. Повезло Алле Борисовне и деткам», — пояснила Ворожбит.

Напомним, что Максим женат на Примадонне всея Руси Алле Пугачевой, и они живут вместе в замке в поселке Грязь. У пары двое детей — Лиза и Гарри.

Накануне Галкин объяснил, почему его давно не видно в жюри КВН. Юморист в эфире шоу Азамата Мусагалиева «Я себя знаю», рассказал, по какой причине его перестали звать. Удивительно, но причина в том, что однажды в далеком 2001 году он поставил одной из команд тройку за выступление.

По словам Максима он прекрасно помнит ту судьбоносную тройку. С КВН после этого закончил не только он, но и команда, которая получила от него удовлетворительную оценку. Комик признался, что в антракте Александр Масляков сделал ему выговор, но юморист признался, что нужно судить справедливо и поставил оценку, которую заслужила команда.

Ранее сообщалось, как провели отпуск Виктория Ворожбит и Сергей Жигунов.