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«Повезло Алле Борисовне и деткам»: супруга Сергея Жигунова восхитилась Максимом Галкиным
Шоу-бизнес
«Повезло Алле Борисовне и деткам»: супруга Сергея Жигунова восхитилась Максимом Галкиным
instagram.com  /  @vikavorozhbit

Москва, 9 января. Супруга популярного актера Сергея Жигунова Виктория Ворожбит на своей странице в Instagram выдала оду благодарности пародисту и телеведущему Максиму Галкину, пишет Teleprogramma.pro.

Ворожбит была обворожена супругом Аллы Пугачевой после его интервью Галине Юзефович.

Виктория призналась, что ранее ничего не слышала о творчестве Максима. Она была ошарашена тем, что Максим окончил факультет лингвистики РГГУ, свободно владеет английским, немецким и французским языками. Женщина уверена, что Галкин владеет прекрасной и чистой русской речью, благодаря чему приятно было слушать интервью.

«Не знала, что когда-нибудь напишу подобное хотя бы про одного человека из нашего шоу-бизнеса, но Максим Галкин, несомненно — интеллектуальная элита страны. Повезло Алле Борисовне и деткам», — пояснила Ворожбит.

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Все новости / Шоу-бизнес / «Повезло Алле Борисовне и деткам»: супруга Сергея Жигунова восхитилась Максимом Галкиным
россия галкин жигунов ворожбит
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