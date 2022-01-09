«Повезло Алле Борисовне и деткам»: супруга Сергея Жигунова восхитилась Максимом Галкиным

Москва, 9 января. Супруга популярного актера Сергея Жигунова Виктория Ворожбит на своей странице в Instagram выдала оду благодарности пародисту и телеведущему Максиму Галкину, пишет Teleprogramma.pro.
Ворожбит была обворожена супругом Аллы Пугачевой после его интервью Галине Юзефович.
Виктория призналась, что ранее ничего не слышала о творчестве Максима. Она была ошарашена тем, что Максим окончил факультет лингвистики РГГУ, свободно владеет английским, немецким и французским языками. Женщина уверена, что Галкин владеет прекрасной и чистой русской речью, благодаря чему приятно было слушать интервью.
«Не знала, что когда-нибудь напишу подобное хотя бы про одного человека из нашего шоу-бизнеса, но Максим Галкин, несомненно — интеллектуальная элита страны. Повезло Алле Борисовне и деткам», — пояснила Ворожбит.