Блогер Зак Нельсон протестировал на надежность смартфоны 2021 года

Вашингтон, 9 января. Американский блогер Зак Нельсон, известный под псевдонимом JerryRigEverything, выпустил на своем YouTube-канале видео о самых прочных смартфонах, которые вышли в 2021 году.

Самым прочным гаджетом прошлого года, по мнению специалиста, стал смартфон Kyocera Duraforce Ultra 5G, малоизвестный российским пользователям. Блогер назвал танком это устройство.

Телефон Fairphone 4 был назван наиболее ремонтопригодным. Инженер также включил в свой рейтинг Pixel 6 Pro. Нельсон заявил, что iPhone 13 Pro Max практически невозможно отремонтировать при серьезных повреждениях.

Ранее смартфон Samsung Galaxy S20 FE назвали одним из самых популярных гаджетов южнокорейского бренда. Всего было продано более десяти миллионов единиц товара за год.