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Шиномонтаж в Воронеже стал местом обитания пяти енотов

Видео

Жители Воронежа могут пообщаться с полосатыми хищниками не только в зоопарках. Посмотреть на енотов горожане приходят в обычный шиномонтаж.

Владелец автосервиса Юрий Павлов с детства любит пушистых зверьков. По его мнению, увлечение началось после просмотра мультфильма «Крошка Енот». Когда он вырос, то уже завел себе настоящего полоскуна. Теперь с ним живет Роня, Шипучка, Бусинка, Тихон и Кусака.

«Вы знаете, изначально, конечно, в планах зоофермы у нас не было совершенно. Енотов заводил чисто для себя, для души. Просто работали на качество, поэтому клиентура у нас была достаточно обширная. Еноты, когда появились, оказалось приятное дополнение», — сказал житель Воронежа.

Юрий отметил, что осознал коммерческую выгоду енотов лишь спустя время. Сначала он продавал фото с пушистиками, а взамен получал оборудование в автосалон по себестоимости. Позже он решил разместить зверьков в своем шиномонтаже. Результат превзошел свои ожидания — количество посетителей увеличилось на 20%.

«Здесь, конечно, более простые, более какие-то естественные дикие условия для них: полоскают, стирают, лазают, ползают. Помогают по шиномонтажке. Здесь поинтереснее будет», — делится впечатлениями гостья Диана Ахмедова.

Посетители могут взаимодействовать с енотами и кормить их. Полосатые любят мясо индейки, курицу, виноград и корм. В будущем Юрий планирует улучшить условия жизни его любимцев и расширить вольер.

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