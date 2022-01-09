Путин примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ

Москва, 9 января. Президент России Владимир Путин поучаствует в сессии Совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает пресс-служба Кремля.

В сообщении отмечается, что в ходе сессии участники обсудят ситуацию в Казахстане и меры по ее нормализации.

Ранее стало известно, что власти Казахстана передали под охрану миротворцам ОДКБ несколько стратегических объектов на территории страны. Решение об отправке миротворческих сил в охваченный протестами Казахстан приняли 6 января.