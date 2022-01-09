Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 января 13:47
13:46
Общество
Работа пропавшей 6 января сотовой связи в Алма-Ате возобновилась
13:38
Общество
Кейт Миддлтон из демократичной «простолюдинки» превратилась в будущую королеву
13:37
Общество
Ушла из жизни журналистка «Волжской правды» Елена Томская
13:35
Общество
Синоптик Тишковец пообещал жителям столицы крупнейшие со времен Битвы за Москву сугробы
13:34
Общество
Первые самолеты с россиянами вылетели из Алма-Аты в Чкаловский
13:33
Экономика
Отключение интернета обернулось для экономики Казахстана убытками в 189 млн долларов
13:30
Экономика
Российские аналитики назвали способы экономии на ипотеке в 2022 году
13:30
Весь мир
Пандемия и экономический кризис высосали сбережения из среднего класса в США
13:27
Политика
Экзогенные факторы: Казахстан может стать ареной противостояния мирового империализма
13:26
Экономика
Аналитик Рамазанов: РФ обладает самым высоким продовольственным потенциалом
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Путин примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ

Политика
Путин примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 9 января. Президент России Владимир Путин поучаствует в сессии Совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает пресс-служба Кремля.

В сообщении отмечается, что в ходе сессии участники обсудят ситуацию в Казахстане и меры по ее нормализации.

Ранее стало известно, что власти Казахстана передали под охрану миротворцам ОДКБ несколько стратегических объектов на территории страны. Решение об отправке миротворческих сил в охваченный протестами Казахстан приняли 6 января.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Путин примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ
Казахстан путин одкб
Комментировать