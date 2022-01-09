Развлечения в Эмиратах: звезда «Квартета И» Камиль Ларин рассказал, где и как проводит каникулы

«Отлепиться» от постели и вернуться на работу после затяжных каникул большинству россиян придется уже в понедельник, 10 января. И некоторые из них обязательно столкнутся с постпраздничным синдромом, который характеризуется депрессивным настроением, раздражением, апатией или «эмоциональными качелями». Но ничего подобного пока не ожидает российского актера театра и кино, телеведущего и заслуженного артиста РФ, а также одного из основателей комического театра «Квартет И» Камиля Ларина. О том, что отдых в самом разгаре, артист рассказал в беседе с ФАН.

«Я пока на каникулах, они у меня продолжаются, и пока еще не планирую лететь в Москву. Отдыхаю в Эмиратах. У меня традиция — улетать в новогодние праздники туда, где тепло. А прямо сейчас я заканчиваю разговор, извините, потому что иду на развлечения», — пояснил артист.

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Накануне Дана Борисова не только поведала, с каких испытаний начались ее египетские каникулы, но и почему она решила не лететь в Объединенные Арабские Эмираты. Ранее ФАН выяснил, какие звезды отечественного шоу-бизнеса не захотели встречать Рождество в России. Так, телеведущая Ксения Бородина в компании друзей и двух дочек сразу после Нового года улетела отдыхать на Мальдивы. А блогер Настя Ивлеева с компанией друзей отправилась в крупный курортный город в Мексике — Канкун. Бывшая участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова с мужем Янисом Тиммой и сыном Гектором полетели на зимние каникулы в Майами. Там же находится сейчас и Филипп Киркоров.