Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 января 15:16
15:12
Происшествия
Грудной ребенок граждан Узбекистана умер после кормления в Ленобласти
15:11
Общество
Фильм «Титан» назван самым лучшим хоррором 2021 года
15:10
Происшествия
Несколько автомобилей сгорело в Ростовской области за последние дни
15:07
Происшествия
В Твери поезд сбил человека на железнодорожном переезде
15:06
Происшествия
Водитель и пассажир Kia пострадали при столкновении двух легковушек в Уфе
15:01
Армия
Миротворческий контингент ОДКБ завершил развертывание в Казахстане
15:00
Политика
Песков сообщил об отсутствии намерений подписывать документы по итогам сессии ОДКБ
15:00
Видео
Шиномонтаж в Воронеже стал местом обитания пяти енотов
15:00
Общество
Какой-то бардак: москвичи сравнили уборку снега в Петербурге и в столице
14:59
Общество
Первый случай заражения омикрон-штаммом COVID-19 выявили в Узбекистане
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Развлечения в Эмиратах: звезда «Квартета И» Камиль Ларин рассказал, где и как проводит каникулы
Шоу-бизнес
Развлечения в Эмиратах: звезда «Квартета И» Камиль Ларин рассказал, где и как проводит каникулы
wikipedia.org  /  Алексей Юшенков / Alexey Yushenkov

«Отлепиться» от постели и вернуться на работу после затяжных каникул большинству россиян придется уже в понедельник, 10 января. И некоторые из них обязательно столкнутся с постпраздничным синдромом, который характеризуется депрессивным настроением, раздражением, апатией или «эмоциональными качелями». Но ничего подобного пока не ожидает российского актера театра и кино, телеведущего и заслуженного артиста РФ, а также одного из основателей комического театра «Квартет И» Камиля Ларина. О том, что отдых в самом разгаре, артист рассказал в беседе с ФАН.

«Я пока на каникулах, они у меня продолжаются, и пока еще не планирую лететь в Москву. Отдыхаю в Эмиратах. У меня традиция — улетать в новогодние праздники туда, где тепло. А прямо сейчас я заканчиваю разговор, извините, потому что иду на развлечения», — пояснил артист.

Иду на развлечения: звезда «Квартета И» Камиль Ларин рассказал, где и как проводит каникулы
pixabay.com /

Накануне Дана Борисова не только поведала, с каких испытаний начались ее египетские каникулы, но и почему она решила не лететь в Объединенные Арабские Эмираты. Ранее ФАН выяснил, какие звезды отечественного шоу-бизнеса не захотели встречать Рождество в России. Так, телеведущая Ксения Бородина в компании друзей и двух дочек сразу после Нового года улетела отдыхать на Мальдивы. А блогер Настя Ивлеева с компанией друзей отправилась в крупный курортный город в Мексике — Канкун. Бывшая участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова с мужем Янисом Тиммой и сыном Гектором полетели на зимние каникулы в Майами. Там же находится сейчас и Филипп Киркоров.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Развлечения в Эмиратах: звезда «Квартета И» Камиль Ларин рассказал, где и как проводит каникулы
шоу-бизнес актеры квартет и камиль ларин новогодние каникулы 2022
Комментировать