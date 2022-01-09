Политолог Саймс объяснил, чем выгоден США ввод российских миротворцев в Казахстан

Вашингтон, 9 января. Соединенные Штаты пока довольно сдержанно реагируют не только на происходящие в Казахстане события, но даже на ввод в страну войск Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Американский политолог Дмитрий Саймс объяснил, почему в данном случае Вашингтон не торопится делать резкие заявления и активно поддерживать или в чем-либо обвинять как участников событий, так и страны ОДКБ. Эксперт считает, что в первую очередь причина лежит в том, что для США ситуация оказалась весьма неоднозначной, а потому Белый дом пока не торопится формировать окончательную позицию по Казахстану, ожидая, как будут дальше развиваться события.

«В ситуации в Казахстане очень много неясного. Очевидно, что очень много неясного Вашингтону, что пытаются в этом разобраться. Видимо, эта ситуация действительно неоднозначная, но для Соединенных Штатов тут есть два ключевых момента», — заявил Саймс в шоу Владимира Соловьева.

Политолог отмечает, что рассчитывать на поддержку Соединенными Штатами ввода войск ОДКБ в Казахстан, разумеется, не стоит. Очевидно, что успешные действия миротворцев, могут в очередной раз укрепить позиции России, что для США крайне невыгодно, особенно сейчас, накануне очередного раунда переговоров между Москвой и Вашингтоном.

ФБА «Экономика сегодня» /

«Первый момент: если Россия вместе с союзниками проводит успешную миротворческую операцию в Средней Азии, то, с точки зрения США, это всегда плохо. Это не значит, что нужно это всегда немедленно осуждать, немедленно вводить санкции, но, прямо скажем, к этому относятся подозрительно и с неодобрением», — считает эксперт.

В то же время, по мнению американского аналитика, власти США наверняка могут надеяться на то, что конфликт в Казахстане станет затяжным, по примеру Сирии или Афганистана. Из этой ситуации они планируют извлечь определенную выгоду, рассчитывая, что Россия, наоборот, ослабит свои позиции, пытаясь долгое время стабилизировать ситуацию в среднеазиатской стране.

«С другой стороны, если вдруг Россия в этой ситуации увязнет, если это окажется новый Афганистан, если это будет сковывать возможности России в других регионах, начиная с Украины, то, с точки зрения Вашингтона, это было бы положительным явлением», — пояснил политолог Дмитрий Саймс.

Политический аналитик Валентин Землянский ранее назвал свою версию того, кто может стоять за развернувшимися в Казахстане событиями. По мнению эксперта, организаторами погромов и массовых акций протеста в стране могли быть Соединенные Штаты.