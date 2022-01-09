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Рябков: Москва едет на переговоры по гарантиям безопасности не с протянутой рукой

Политика
Рябков: Москва едет на переговоры по гарантиям безопасности не с протянутой рукой
ФБА «Экономика сегодня»  /  Герман Парло

Москва, 9 января. Диалог по гарантиям безопасности между Россией и США может ограничиться одной встречей. Такое мнение высказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По мнению российского дипломата, вполне возможен такой сценарий, поэтому у Москвы не должно быть никаких иллюзий насчет переговоров.

«Мы не с протянутой рукой туда едем, мы едем с четко сформулированной задачей, которую необходимо решить на тех условиях, которые мы сформулировали. Вот и все», — цитирует Рябкова РИА Новости.

Дипломат добавил, что нельзя увидеть готовность США учесть приоритеты России в диалоге, если постоянно ходить «по кругу». Диалог будет предметным, если отреагировать на предложения Москвы конструктивно, заключил он.

Ранее Рябков сообщил о разочарованности России сигналами Запада перед встречей по безопасности. Консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности и заседание совета Россия — НАТО состоятся 9 и 10 января в Женеве.

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Все новости / Политика / Рябков: Москва едет на переговоры по гарантиям безопасности не с протянутой рукой
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