Рябков: Москва едет на переговоры по гарантиям безопасности не с протянутой рукой

Москва, 9 января. Диалог по гарантиям безопасности между Россией и США может ограничиться одной встречей. Такое мнение высказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По мнению российского дипломата, вполне возможен такой сценарий, поэтому у Москвы не должно быть никаких иллюзий насчет переговоров.

«Мы не с протянутой рукой туда едем, мы едем с четко сформулированной задачей, которую необходимо решить на тех условиях, которые мы сформулировали. Вот и все», — цитирует Рябкова РИА Новости.

Дипломат добавил, что нельзя увидеть готовность США учесть приоритеты России в диалоге, если постоянно ходить «по кругу». Диалог будет предметным, если отреагировать на предложения Москвы конструктивно, заключил он.

Ранее Рябков сообщил о разочарованности России сигналами Запада перед встречей по безопасности. Консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности и заседание совета Россия — НАТО состоятся 9 и 10 января в Женеве.