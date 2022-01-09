Рогозин потерял связь с певцом из Алма-Аты Аутовым после начала беспорядков

Москва, 9 января. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что уже несколько дней не может выйти на связь со своим алма-атинским другом и музыкантом Ильясом Аутовым.

Рогозин выразил надежду, что с певцом все в порядке. Он рассказал, что перед Новым годом музыкант приезжал в Москву и исполнял свои песни в Центре подготовки космонавтов.

«Вот уже несколько дней нет связи с моим алма-атинским другом Ильясом Аутовым. Надеюсь, что у него и его родных все в порядке. В предновогодние дни он приезжал в Москву и выступал в Центре подготовки космонавтов, исполнял свои песни», — написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Он также опубликовал одну из композиций казахстанского музыканта под названием «Песня о советском детстве».

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился создать правительственную комиссию для ликвидации последствий беспорядков.