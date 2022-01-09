Пенсионер из Крыма создал робота, который рассказывает анекдоты и исполняет тяжелый рок

Созданием человекоподобных роботов занимаются не только крупные международные корпорации, но и обычные люди. Так житель Севастополя Виктор Кошельников собрал дроида по имени Робо.

Аппарат представляет собой антропоморфное существо с человеческий рост. Он умеет разговаривать, петь, танцевать и даже рассказывать анекдоты. С помощью «железного человека» пенсионер хотел наглядно показать родственникам, зачем нужно учить точные науки.

«Мои племянники собирались заниматься программированием. Я, чтобы стимулировать их работу в этом направлении, обещал делать роботов. Пришло время, они сказали: «Дядя, а где же роботы? Мы уже научились программировать». И в 2013 году начался этот процесс», — вспоминает Виктор.

На создание Робо ушло почти десять лет. Пенсионер признается, что создавал машину не спеша, мог делать перерывы в несколько месяцев. На запчасти он потратил почти 80 тысяч рублей. Программу написал его племянник Олег, который в итоге решил связать свою жизнь с программированием. Сейчас он живет в Канаде.

Виктор Кошельников хотел использовать робота не только как обучающий макет. Пенсионер думал продать его для рекламных целей. Он мечтал увидеть свое детище в супермаркете в окружении восторженных покупателей. Но в итоге решил найти для андроида другое применение.

«Я бы его продал в какой-нибудь музей краеведческий как достижение Крыма и Севастополя. А второй вариант более экзотический — снять сериал, чтобы он там был действующим лицом», — планирует создатель.

Стоит отметить, что музыку, которую исполняет Робо, написал сам Виктор. Таким образом пенсионер хотел избежать нарушения закона об авторских правах. Любимый жанр киборга — тяжелый рок.