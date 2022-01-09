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Шойгу заявил об открытости Минобороны РФ перед зарубежными СМИ

Армия
Шойгу заявил об открытости Минобороны РФ перед зарубежными СМИ
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 9 января. Минобороны РФ регулярно приглашает многочисленные иностранные журналистские пулы на масштабные военные учения и иные значимые события, заявил глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу.

По его словам, открытость перед зарубежными СМИ необходима, чтобы освещение тех или иных событий было гарантированно достоверным. Шойгу отметил, что оборонное ведомство всегда идет навстречу журналистам, передает телеканал «Звезда».

«Если этого не показывать и не рассказывать, это будут показывать и рассказывать другие. И там будет совсем другая направленность, совсем другой объем информации, направленной, как правило, в негативную сторону», — объяснил Шойгу.

Ранее министр говорил, что против России развернута полномасштабная информационная война. По его словам, Москва не имеет права в ней проиграть.

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