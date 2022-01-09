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Европе потребуется до 500 млрд евро для развития «зеленой» атомной энергетики

Экономика
Европе потребуется до 500 млрд евро для развития «зеленой» атомной энергетики
wikipedia.org  /  pixabay free images / pixabay.com/photos/eu-european-commission-brussels-1232430

Брюссель, 9 января. Властям Евросоюза необходимо инвестировать до 500 млрд евро в создание атомных станций нового поколения, заявил Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

Для того, чтобы поддерживать работоспособность действующих атомных станций, необходимо 50 млрд евро. При этом Бертон считает, что цель достижима, поскольку приток инвестиций обеспечит европейский углеродный план, в рамках которого атомную энергетику признали «зеленой».

Драйвером продвижения плана ЕС по снижению выбросов парниковых газов выступает Франция. Власти республики считают, что использование атомной энергетики должно облегчить переход на возобновляемые источники энергии. Оппонентом Парижа в настоящий момент выступает Берлин, который активно продвигает политику закрытия АЭС.

Еврокомиссия ранее объявила, что может признать инвестиции в газовые и атомные электростанции как «зеленые», но с соблюдением некоторых условий. С требованием изучить такую возможность к ЕК обратились главы десяти стран Европы во главе с Францией.

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еврокомиссия атомная энергетика инвестиции
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