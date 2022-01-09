Лещенко и Ширвиндт выступят на концерте в честь юбилея Миронова

Москва, 9 января. Музыкант Лев Лещенко и актер Александр Ширвиндт выступят на концерте, посвященном юбилею звезды советского кино Андрея Миронова, который состоялся в прошлом году, но из-за пандемии не отмечался широко.

Вечер в честь 80-летия артиста пройдет 14 января в Московском театре мюзикла. Звезду советских фильмов «Человек с бульвара Капуцинов», «Двенадцать стульев», «Бриллиантовая рука» и других придут поздравить друзья и коллеги, среди которых известные артисты Леонид Каневский, Владимир Машков, Евгений Миронов, Ия Нинидзе, Дмитрий Певцов, Мариам Мерабова, Николай Фоменко, Дмитрий Харатьян, Ефим Шифрин, сообщается на сайте театра.

Во время концерта будут исполнены композиции из фильмов, мультфильмов и спектаклей с участием Миронова. Ведущим программы станет Михаил Швыдкой. Главной целью выступлений, в которых также примут участие и молодые артисты, станет погружение в жизнь и творчество Миронова.

Ранее Лещенко резко высказался о вседозволенности в отечественном шоу-бизнесе. Он раскритиковал поющих блогеров и звезд, оскорбляющих друг друга.