Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 января 13:46
13:46
Общество
Работа пропавшей 6 января сотовой связи в Алма-Ате возобновилась
13:38
Общество
Кейт Миддлтон из демократичной «простолюдинки» превратилась в будущую королеву
13:37
Общество
Ушла из жизни журналистка «Волжской правды» Елена Томская
13:35
Общество
Синоптик Тишковец пообещал жителям столицы крупнейшие со времен Битвы за Москву сугробы
13:34
Общество
Первые самолеты с россиянами вылетели из Алма-Аты в Чкаловский
13:33
Экономика
Отключение интернета обернулось для экономики Казахстана убытками в 189 млн долларов
13:30
Экономика
Российские аналитики назвали способы экономии на ипотеке в 2022 году
13:30
Весь мир
Пандемия и экономический кризис высосали сбережения из среднего класса в США
13:27
Политика
Экзогенные факторы: Казахстан может стать ареной противостояния мирового империализма
13:26
Экономика
Аналитик Рамазанов: РФ обладает самым высоким продовольственным потенциалом
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Лещенко и Ширвиндт выступят на концерте в честь юбилея Миронова

Общество
Лещенко и Ширвиндт выступят на концерте в честь юбилея Миронова
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 9 января. Музыкант Лев Лещенко и актер Александр Ширвиндт выступят на концерте, посвященном юбилею звезды советского кино Андрея Миронова, который состоялся в прошлом году, но из-за пандемии не отмечался широко.

Вечер в честь 80-летия артиста пройдет 14 января в Московском театре мюзикла. Звезду советских фильмов «Человек с бульвара Капуцинов», «Двенадцать стульев», «Бриллиантовая рука» и других придут поздравить друзья и коллеги, среди которых известные артисты Леонид Каневский, Владимир Машков, Евгений Миронов, Ия Нинидзе, Дмитрий Певцов, Мариам Мерабова, Николай Фоменко, Дмитрий Харатьян, Ефим Шифрин, сообщается на сайте театра.

Во время концерта будут исполнены композиции из фильмов, мультфильмов и спектаклей с участием Миронова. Ведущим программы станет Михаил Швыдкой. Главной целью выступлений, в которых также примут участие и молодые артисты, станет погружение в жизнь и творчество Миронова.

Ранее Лещенко резко высказался о вседозволенности в отечественном шоу-бизнесе. Он раскритиковал поющих блогеров и звезд, оскорбляющих друг друга.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Лещенко и Ширвиндт выступят на концерте в честь юбилея Миронова
миронов концерт лещенко ширвиндт
Комментировать