Пандемия и экономический кризис высосали сбережения из среднего класса в США

Американцы в ноябре взяли рекордное количество потребительских кредитов. Об этом со ссылкой на официальные данные ФРС США сообщает портал Zerohedge.

Согласно опубликованной статистике, в течение ноября рост потребительского кредитования в Соединенных Штатах составил 40 миллиардов долларов, что вдвое превысило ожидания аналитиков и в 2,5 раза превзошло показания октября, продемонстрировав наибольшее месячное увеличение за всю историю сбора подобной статистики.

Хотя так называемые невозобновляемые кредиты (студенческие и автокредиты) выросли на внушительные 20 миллиардов долларов, это, в отличие от задолженности по кредиткам, не является экстраординарным событием, вызывающим тревогу у аналитиков. Самым значительным стало увеличение задолженности по кредитным картам, которая увеличилась на 19,8 миллиардов.

Несмотря на то, что столь высокие траты можно объяснить покупками к сезону праздников, которые, к тому же, осуществлялись в условиях максимальной за последние несколько десятилетий инфляции, специалисты отмечают, что рекордный уровень кредитования указывает на исчерпание накоплений у большей части американцев — в том числе и среди представителей среднего класса.

Большинство экономистов ожидали, что в 2022 году рост экономики США будет поддержан увеличившимся спросом, который, в свою очередь, будет обеспечен тратами накоплений населения. Статистика по потребительским кредитам может свидетельствовать о принципиальной нежизнеспособности этой модели. Сбережения, которые могли быть у представителей американского среднего класса благодаря различным фискальным стимуляторам, исчерпаны. Это может иметь самые серьезные последствия, поскольку на фоне политики ФРС по переходу к политике повышения ключевой ставки и отказу от количественного смягчения (по сути — раздачи денег), это с высокой долей вероятности может привести к рецессии.

Еще больше тревоги вызывает тот факт, что ноябрьский рекорд по займам был поставлен на фоне рекордных выплат, совершенных министерством финансов в рамках программы поддержки арендаторов жилья, которые столкнулись с финансовыми трудностями в результате пандемии COVID-19.

Согласно данным отчета Минфина, в ноябре наиболее уязвимым категориям граждан было выплачено 2,9 миллиарда долларов, что стало наибольшей суммой денежной помощи в аренде жилья с момента начала действия федеральной программы. Чиновники министерства указывают, что выплаченные 2,9 миллиарда долларов являются признаком того, что проблемы, которые наблюдались в программе на ранних этапах, в основном устранены, и теперь граждане, которым не хватает денег на оплату аренды жилья, смогут получить эффективную помощь.

Последние данные показывают, что с момента начала действия правительственной программы по ноябрь на ее финансирование было выделено 17,39 миллиарда долларов, что позволяет ускорить выплаты и рассчитывать на то, что по состоянию на конец 2021 года, на ее реализацию удастся освоить 30 миллиардов долларов. На сегодняшний день было произведено более 3,1 миллиона платежей.

«Мы видим, что люди участвуют в программе, это становится проще и эффективнее. Многие населенные пункты быстро становятся участниками программы, и вы быстрее получаете большие суммы средств нуждающимся арендаторам», — говорит Джин Сперлинг — ответственный за реализацию пакета мер президента Джо Байдена по поддержке граждан, пострадавших от последствий пандемии, на который было выделено 1,9 триллиона долларов.

Генеральный директор Национальной коалиции домохозяйств с низкими доходами Диана Йентел также приветствовала увеличение темпов выплат.

«Усилия администрации Байдена значительно улучшили программы экстренной помощи при аренде жилья (ERA) и ускорили темпы ее распространения, обеспечив миллионы людей стабильным жильем. Почти 10 миллионам человек в более чем 3 миллионах домашних хозяйств была оказана помощь этими жизненно важными ресурсами. С выплаченной арендной платой у этих семей есть чистый лист и некоторая жилищная стабильность, чтобы начать год», — говорит она.

Однако вместе с распространением программы, многие экономисты указывают, что она не сможет охватить всех нуждающихся. Первый транш средств экстренной помощи на аренду жилья составляет 25 миллиардов долларов; второй, предназначенный для использования в течение более длительного периода времени —21,5 миллиарда долларов.

Вместе с тем, как сообщило Казначейство США, более 100 получателей грантов, включая крупные программы в таких штатах, как Нью-Йорк и Техас, сообщили, что они потратили почти все средства, которые были выделены в первом транше.

По словам Джима Сперлинга, проблема заключается в том, что средств, доступных для перераспределения, практически нет, особенно учитывая количество денег, которые получили штаты и города.

«Огромных избыточных средств не будет. Перераспределение поможет, но не заполнит пробелы в крупных штатах, таких как Техас, Нью-Йорк или Калифорния, которые в значительной степени выделили свои средства, и все еще испытывают значительные потребности», — говорит он.

Власти Калифорнии приветствовали выделение дополнительных средств, но заявили, что размер финансирования не соответствуют потребностям штата.

«Хотя мы благодарны за вливание дополнительных федеральных ресурсов из Казначейства США, Калифорнии потребуется значительно больше средств за счет будущих федеральных перераспределений, чтобы продолжать удовлетворять потребности калифорнийских арендаторов с низкими доходами, пострадавших от COVID-19», — говорится в заявлении секретаря Агентства по делам бизнеса, потребительских услуг и жилья Лурдес Кастро Рамирес.

С аналогичными проблемами сталкивается и Нью-Йорк, который может профинансировать за счет средств штата лишь 2177 заявок. Группы защиты интересов арендаторов утверждают, что Нью-Йорку следует возобновить прием заявлений, которые временно обеспечивают заявителям защиту от выселения. Но юристы, представляющие штат, утверждают, что властям следует закрыть портал подачи заявок, чтобы не давать будущим заявителям «ложной надежды» из-за отсутствия доступных средств.

Денежные власти США оказались в чрезвычайно сложной ситуации. С одной стороны все большему количеству людей с низкими доходами требуется социальная поддержка, которая призвана не допустить социальный взрыв. С другой стороны надежды на перезапуск экономического цикла тают на глазах вместе со сбережениями среднего класса, которые должны были стать толчком для этого перезапуска.

Более того — классическое стимулирование спроса, которым Минфин пользовался со времен рейганомики, похоже, перестало работать: несмотря на рекордную закредитованность домохозяйств, промышленное производство и рынок труда в целом растут крайне медленными темпами. Все это усугубляется высоким уровнем инфляции, в условиях которой продолжение раздачи триллионов долларов начинает угрожать статусу доллара как валюте международных расчетов. Резкое же снятие экономики с долларовой иглы приведет к стремительному схлопыванию пузырей на фондовом рынке и рынке недвижимости, что чревато самыми непредсказуемыми последствиями как для самих США, так и для всего мира.