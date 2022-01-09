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Российские миротворцы из состава сил ОДКБ приступили к тренировкам в Алма-Ате

Армия
Российские миротворцы из состава сил ОДКБ приступили к тренировкам в Алма-Ате
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Нур-Султан, 9 января. Российский миротворческий контингент из состава коллективных сил ОДКБ проводит тренировки на аэродроме в Алма-Ате.

В сообщении пресс-службы оборонного ведомства РФ говорится, что российские миротворцы, переброшенные в Казахстан в составе контингента Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), проводят тренировки по предотвращению внештатных ситуаций. Отмечается, что некоторые подразделения уже приступили к охране жизненно важных объектов на территории страны.

Подчеркивается, что в настоящее время военно-транспортная авиация ВКС РФ продолжает переброску миротворческих сил в Казахстан. После прибытия миротворцы совершат марш к месту дислокации для выполнения поставленных задач.

Протесты в Казахстане вспыхнули 2 января из-за повышения цен на топливо. Массовые беспорядки охватили крупнейшие казахстанские города. По данным минобороны страны, в ходе протестных акций пострадали десятки военнослужащих, два человека погибли.

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Казахстан миротворцы одкб алма-ата тренировки
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