Российские миротворцы из состава сил ОДКБ приступили к тренировкам в Алма-Ате

Нур-Султан, 9 января. Российский миротворческий контингент из состава коллективных сил ОДКБ проводит тренировки на аэродроме в Алма-Ате.

В сообщении пресс-службы оборонного ведомства РФ говорится, что российские миротворцы, переброшенные в Казахстан в составе контингента Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), проводят тренировки по предотвращению внештатных ситуаций. Отмечается, что некоторые подразделения уже приступили к охране жизненно важных объектов на территории страны.

Подчеркивается, что в настоящее время военно-транспортная авиация ВКС РФ продолжает переброску миротворческих сил в Казахстан. После прибытия миротворцы совершат марш к месту дислокации для выполнения поставленных задач.

Протесты в Казахстане вспыхнули 2 января из-за повышения цен на топливо. Массовые беспорядки охватили крупнейшие казахстанские города. По данным минобороны страны, в ходе протестных акций пострадали десятки военнослужащих, два человека погибли.